La Unió Hotelera i la CEA no arriben a un acord i es reuniran la setmana vinent

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) no van aconseguir arribar a un acord en la reunió que van mantenir ahir. Les dues parts s’han emplaçat a una nova trobada durant la setmana que ve. El president de la UHA, Carles Ramos, ha explicat que dimecres vinent els hotelers celebren una assemblea i que no serà fins llavors que prenguin una decisió sobre el que els hauria proposat ahir la patronal. Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, assegura que, tot i que no han arribat a cap acord, encara estan explorant