Fenoll defensa el funcionament del centre i nega els problemes denunciats pel SEP

El Centre d’Acolliment d’Infants i Joves (CAI) de la Gavernera disposa de 32 monitors per als 28 infants que actualment acull, va explicar ahir la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, qui va afegir que en els darrers mesos s’havia fet un esforç pressupostari i de personal per solucionar els problemes de superpoblació que havia tingut el centre anteriorment. “No tenim cap situació de col·lapse perquè vam desdoblar el centre fa temps i així vam millorar les ràtios de monitor per alumne. A més, hem intensificat els recursos humans del centre i ara aquesta és molt correcte”, va