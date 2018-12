Stop Violències se suma a la protesta dels pares dels infants del CAI

L’organització feminista Stop Violències va mostrar ahir el seu suport i va ajudar a difondre una carta a través de les xarxes socials, que alguns pares del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves (CAI) van enviar a la secretària d’Estat de Benestar Social, Ester Fenoll, per protestar contra la situació que viuen els infants del centre i també per rebutjar la reunió que els van oferir perquè el lloc escollit, la seu de la policia, no correspon al departament del qual depèn el centre. “No volem mantenir la reunió a les dependències policials, ja que els nostres fills estan custodiats per