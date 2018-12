Les operacions a l'aeroport de la Seu d'Urgell augmenten un 30% en un any

La Generalitat exigeix a Espanya l’autorització per operar amb GPS i l’obertura a l’espai no Schengen

Actualitzada 06/12/2018 a les 07:30

Redacció Andorra la Vella

L’aeroport d’Andorra-la Seu ha tancat el mes de novembre amb un 30% més d’operacions que l’any passat. Així, si entre el desembre del 2016 i el novembre del 2017 hi va haver 3.380 operacions, des del desembre del 2017 fins al novembre passat n’hi va haver 4.411. “Aquestes xifres mostren el bon funcionament d’aquest aeroport, que ajuda a impulsar la competitivitat del ter­ritori”, va destacar ahir el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del govern català, Isidre Gavín, en la darrera reunió de l’any de la taula estratègica de l’aeroport, en la qual van participar representants del ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.

Per acabar de donar l’impuls que necessita l’aeroport, la taula va acordar per unanimitat “exigir” a l’Estat espanyol que acceleri els tràmits “amb la màxima urgència” perquè la instal·lació disposi del sistema IRF, que permet als avions operar amb sistema GPS i, per tant, aterrar en circumstàncies de menys visibilitat. Aeroports de Catalunya va iniciar els tràmits per obtenir aquest sistema fa dos anys i mig i encara s’està en espera de l’aprovació per part de l’Estat espanyol. “Tenir el GPS permetrà que operin companyies de touroperació amb previsions més regulars tant en temporada d’estiu com d’hivern”, va destacar Gavín.

L’altra “exigència” de la taula a l’Estat espanyol és obrir les operacions a aeronaus que arribin de fora de l’espai Schengen. “Les obres per tenir l’aeroport a punt per al no Schengen ja fa temps que estan fetes, des del 2016, i estem pendents que es resolgui aquesta qüestió”, va dir el secretari de Mobilitat català, que va afegir que han “d’aprofitar el potencial de la infraestructura i des de la Generalitat el que fem és treballar intensament per disposar del millor aeroport comercial”.