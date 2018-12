La reforma laboral entrarà en vigor l'1 de febrer

El text ha estat aprovat per 23 vots a favor de DA, UL+IM i L'A i amb els vots en contra del PS, SDP i la consellera independent, Sílvia Bonet

Actualitzada 06/12/2018 a les 19:55

Redacció Andorra la Vella

La proposició de llei qualificada de relacions laborals entrarà en vigor l'1 de febrer, després que el text hagi estat aprovat aquesta tarda per 23 vots favorables de DA, UL+IM i L'A i amb els vots en contra del PS, SDP i la consellera independent, Sílvia Bonet, en la sessió d'avui del Consell General. La disposició addicional sisena perquè la llei aprovada no entri en vigor l'1 de gener ha estat aprovada per unanimitat, amb l'objectiu que les empreses puguin tancar l'any fiscal. El nou text sortirà publicat al BOPA el pròxim 10 de gener i es farà efectiva quinze dies hàbils després de la seva publicació al diari oficial.