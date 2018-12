L'atenció al servei de Tràmits es rebaixarà mitja hora i serà fins a les cinc de la tarda

Actualitzada 06/12/2018 a les 06:35

PAGAMENT FRACCIONAT PER ALS DEUTORS

La Llei de bases de l’ordenament tributari permet als ciutadans que tenen un deute amb l’administració sol·licitar la possibilitat de retornar els diners que es deuen de manera fraccionada al llarg del temps. Però la mesura és específicament per als deutors de tributs. Ara el Govern ha aprovat un reglament per ampliar la mesura a tots els ciutadans que tinguin un deute econòmic amb l’administració, sigui de la naturalesa que sigui. Segons va assenyalar el Govern, el reglament regulador de l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l’administració de naturalesa no tributària preveu un tràmit molt senzill per a les persones que vulguin sol·licitar aquesta mesura. Ho hauran de requerir al departament concernit pel deute i aquest tindrà la potestat d’acceptar-la o rebutjar-la.

“La darrera mitja hora era poc utilitzada, per no dir pràcticament gens [pels usuaris].” Aquesta és la motivació, exposada pel ministre portaveu, Jordi Cinca, per la qual el Govern va acordar ahir que a partir del 2 de gener (l’1 de gener, festiu, l’administració roman tancada) l’horari d’atenció al públic es redueix mitja hora i el servei tancarà a les 17 en lloc de a les 17.30 hores com ara. L’obertura serà igualment a les 8 del matí i l’horari d’atenció serà ininterromput. Cinca va apuntar que els darrers mesos “s’han estat fent diverses proves” per decidir quin era “l’horari òptim” i que la conclusió ha estat la de la supressió de la darrera mitja hora.El consell de ministres també va aprovar adaptacions dels horaris d’atenció al públic durant les vacances escolars del 2019, en què l’horari és més reduït per facilitar la conciliació dels empleats públics: en els festius de Carnaval (del 25 al 28 de febrer i de l’1, 4 i 5 de març) es tancarà al públic a les 16 hores, igual que per Pasqua (del 15 al 26 d’abril). Tant a l’agost com del 2 al 6 de setembre el tancament serà a les 15.30 hores. Per Tots Sants, del 28 al 31 d’octubre, el tancament tornarà a ser fins a les 16 hores i durant les vacances de Nadal fins a les 15.30 hores, a excepció de les vigilies de Nadal i de l’1 de gener quan el servei al públic s’acabarà a les 13.30 hores.El consell de ministres també va aprovar el canvi en el reglament d’impostos especials per introduir una nova filosofia en les subvencions que s’atorguen des de l’any 2009 als vehicles de transport públic. Tal com va explicar el ministre portaveu, llavors la mesura es va plantejar com un incentiu per al sector mentre que ara el que es pretén és que sigui un incentiu sobretot per als vehicles més eficients i menys contaminants i, per tant, per tal que les empreses renovin les flotes.Les subvencions, per això, les marcarà a partir d’ara l’etiqueta que tenen els vehicles en funció del nivell d’emissions. Rebran subvenció els Euro VI, V i IV però aquesta serà més elevada per als primers (de 0,14 euros per litre) que són els més eficients i s’anirà rebaixant (fins els 0,10 euros litre) dels Euro IV. Els Euro III, que ara sí que podien acollir-se a l’ajut, deixaran de tenir-ne. Afectarà a un centenar de vehicles aproximadament. El reglament també està adaptat per adequar-se a les novetats en l’etiquetatge, de manera que si apareguessin els primers vehicles Euro VII es deixarien de subvencionar els Euro IV. El ministre va precisar, però, que si aquest canvi es produís enmig d’un any natural, els vehicles Euro IV perdrien la subvenció l’1 de gener de l’any següent.Un altre dels canvis del reglament és que desapareix la limitació de litres que està vigent ara, que posava un topall en 25.000 litres anuals subvencionats per vehicle. L’any passat les ajudes per a aquest concepte van ascendir a 590.000 euros. Cinca va deixar clar que la voluntat del Govern no és “rebaixar aquesta quantitat, tant de bo puguem donar aquest nivell d’ajut perquè hi hagi una renovació significativa [del parc de vehicles]”.