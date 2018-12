Govern busca famílies d'acollida per a 28 infants

L'Estat actualment té sota tutela 51 menors, 20 dels quals viuen a casa de parents

Actualitzada 06/12/2018 a les 12:15

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Afers Socials ha presentat aquest matí una campanya per fomentar les famílies d'acollida. L'Estat actualment té sota tutela 51 menors, 20 dels quals viuen a casa de parents, 3 en famílies d'acollida i 28 resideixen a la Gavernera. "L'objectiu és incrementar l'acolliment familiar, que actualment representa un 48,7%", segons ha indicat el cap de l'àrea d'atenció a la infància i l'adolescència, Jordi Olivé. Aquest percentatge se situa per sobre del 30% de l'Estat Espanyol, però molt per sota del llindar del 70% dels països nòrdics. Les accions que es portaran a terme durant aquesta campanya és la difusió de tres càpsules audiovisuals als cinemes Illa Carlemany, fins al mes de maig, sota el lema #FabriquemSomriures. "Ens agradaria tenir més famílies, però el que caldria sobretot són les de resposta urgent, és a dir, aquelles que no només ajudin al CAI sinó a famílies que puguin tenir necessitats extraordinàries, com les monoparentals", ha assegurat Olivé. A la roda de premsa de presentació també hi ha assistit la secretària d'Estat d'Afers Socials, Ester Fenoll, així com el director dels cinemes Illa Carlemany, Jordi Torres.

#1 Gavernera over booking

(06/12/18 13:43)