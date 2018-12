El Sipaag afirma que el nou codi laboral "perpetua la injustícia i la desigualtat"

El sindicat de l'administració general ha anunciat que portarà al Consell d'Europa "la situació d'indefensió jurídica" en matèria de relacions laborals, en què asseguren trobar-se

Actualitzada 06/12/2018 a les 17:57

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) ha afirmat en un comunicat que la nova Llei qualificada del codi de relacions laborals, que es debat avui al Consell General, "pretén perpetuar la injustícia i la desigualtat, amb la renovació del principi de l'acomiadament lliure mitjançant la rebaixa de l'acomiadament per als empresaris". El Sipaag ha anunciat que portarà al Consell d'Europa "la situació d'indefensió jurídica" en matèria de relacions laborals, en què asseguren trobar-se amb l'aprovació del nou codi laboral, el qual, segons el sindicat de funcionaris, segueix "la continuïtat en aspectes antisocials que només augmenten la precarietat laboral". El sindicat també ha denunciat "l'absència de mesures efectives per combatre la bretxa salarial entre homes i dones" al nou text. Així mateix, el Sipaag ha anunciat que establiran relacions amb altres organitzacions sindicals internacionals "per intercanviar experiències i per aprendre noves maneres de combatre l'abús i el menysteniment dels nostres dirigents polítics".

#1 Joan

(06/12/18 18:07)