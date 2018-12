DA obre el seu programa electoral a la participació de la ciutadania

Executiva de DA Executiva de DA

Actualitzada 06/12/2018 a les 09:16

Demòcrates per Andorra (DA) obre el seu programa electoral a la participació ciutadana. Així ho va explicar ahir el secretari general de la formació, Esteve Vidal, que va apuntar que el dia 15 de desembre i “un altre dissabte de gener” se celebraran dues reunions en què s’espera la col·laboració de militants i simpatitzants amb el fi de confeccionar les propostes dels taronges per als comicis. “Farem taules de treball i qui ho consideri hi podrà participar”, va afirmar, al temps que va sub­ratllar que “les bones idees no són monopoli de gent que ocupa càrrecs polítics”. Pel que fa a les llistes, Vidal va avançar que “encara tenim temps per parlar-ne” i que “quan faltin uns mesos per a les eleccions es treballarà en la seva confecció”. El secretari general va dir que DA està tenint “converses” amb “molta gent i grups polítics” a diferents parròquies amb vista a possibles coalicions.