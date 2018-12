Campanya contra el càncer dels Castellers d'Andorra

Actualitzada 06/12/2018 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

Els Castellers d’Andorra han iniciat una campanya per recaptar fons per a la lluita contra el càncer que destinarà tots els beneficis a l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca). Amb el lema La tassa viatgera, la campanya vol recordar el membre de la colla Eduard Miró, que va morir el 21 d’octubre per aquesta malaltia. El casteller portava a totes les actuacions una tassa i des d’avui se’n poden comprar reproduccions a diversos establiments del Principat, a la seu i a les xarxes socials de la colla a un preu de vuit euros.