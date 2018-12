808.197 euros més per a la nova seu de la justícia

Actualitzada 06/12/2018 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha ampliat l’ampliació del contracte dels treballs de construcció de la nova seu de la justícia, que està executant la UTE integrada per Construccions Pujal i Construccions Mariné (Copsa). L’ampliació suposa 808.197 euros més de pressupost i dos mesos extra per a l’acabament de l’obra. L’adjudicació inicial preveia un cost de 18,6 milions d’euros i que els treballs s’acabessin en 30 mesos. La finalització se situava a mitjan de l’any que ve però l’ampliació del contracte podria suposar que se situés després de l’estiu. La voluntat de la justícia és que ja a final del 2019 es pugui materialitzar el trasllat a les noves dependències però caldrà veure si la modificació del calendari alenteix també la mudança.

Respecte al cost final, i tal i com va apuntar al seu dia el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, se situaria entre els 21 i els 22 milions d’euros perquè a la despesa pròpia de la construcció se n’hi hauran d’afegir d’altres com ara equipar els diversos espais o també la senyalització. El CSJ, però, ha dut a terme un inventari per tal de decidir quin del mobiliari actual es pot reaprofitar per tal d’estalviar al màxim en aquest aspecte.