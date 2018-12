Una enquesta d'Estadística sobre activitats econòmiques provoca queixes empresarials

Actualitzada 05/12/2018 a les 07:09

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial (CEA) va informar ahir que “comparteix” el neguit expressat per part del col·lectiu empresarial fruit de l’enquesta d’activitats econòmiques de les empreses que impulsa el departament d’Estadística. La quantitat d’informació que es demana ha generat queixes i la intervenció de la CEA, que va recordar a Estadística que part de la informació reclamada ja està recollida en els comptes anuals que les empreses lliuren. El departament hauria accedit a revisar de quina informació ja es disposa per tal que no sigui necessari tornar a adjuntar-la. L’enquesta d’activitats econòmiques s’adreça aleatòriament a 1.600 empreses.