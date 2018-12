S’utilitzarà per reduir el frau fiscal i el transport il·legal de mercaderies

La duana espanyola va implantar ahir un sistema de lectura de matrícules a la Farga de Moles. Aquest sistema compta amb 22 càmeres que controlen els vehicles que transiten tant en sentit d’entrada com de sortida d’Andorra. Les càmeres prenen imatges de la matrícula i del mateix vehicle per tal d’efectuar un millor control.

Alhora, l’Agència Tributària espanyola ha dissenyat una aplicació informàtica que relaciona matrícules de vehicles amb riscos associats al frau fiscal i duaner. Si el sistema detecta que un vehicle ha de ser controlat per risc de frau, s’il·lumina un semàfor vermell i els agents són avisats perquè