Els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea, l’Ecofin, van acordar ahir que Andorra deixi definitivament la llista grisa de paradisos fiscals. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va mostrar la seva “alegria” per “una notícia esperada”, i va destacar que es tracta “d’una confirmació de tota la feina feta”. Cinca va explicar que l’Ecofin ha pres la decisió després que l’executiu hagi salvat “l’últim escull” per ser reconegut com un Estat “plenament cooperant”. Es tracta de la modificació de la llei de l’impost de societats en què s’han eliminat i modificat certs règims especials que podien oferir possibilitats