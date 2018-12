La CEA demana tres mesos de moratòria per aplicar les noves lleis laborals

La patronal assegura que les empreses no poden adaptar-se abans a les noves exigències de la normativa

Actualitzada 05/12/2018 a les 17:39

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) demana al Govern que la llei de relacions laborals, la d'acció sindical i patronal i la del conflicte que s'aprovaran demà al Consell General no entrin en vigor com està previst l'1 de gener del 2019 perquè les empreses no tenen temps d'adaptar-se a les noves exigències. Des de la patronal es reclama en un comunicat que la llei "tingui una moratòria de tres mesos per permetre a les empreses poder donar compliment amb garaties a les seves noves obligacions"perquè un mes natural no és suficient "sobretot tenint en compte el període de l'any en què ens trobem" i especifiquen que la construcció estarà en període de vacances i l'hoteleria, el comerç i la restauració "amb pics de feina a causa de les festes de Nadal".

La CEA assenyala que comparteix la urgència d'aplicar ràpidament mesures com la millora dels permisos de maternitat i paternitat "i ens agradaria que aquests canvis s'implementessim de forma immediata" però remarquen que la resta de normes "posaran seriosos problemes d'actualització a determinats sectors", alhora que recorden que la llei no pot aplicar-se per parts i per això és necessària la moratòria que sol·liciten.