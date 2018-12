Reclama al president francès que acompanyi el poble andorrà “en el camí cap a la República”

La diputada del partit de la França Insubmisa pel departament de la Vall del Marme, Mathilde Panot, va presentar ahir a l’Assemblea Nacional una pregunta parlamentària a respondre per escrit en la qual insta el Copríncep francès, Emmanuel Macron, a dimitir com a cap d’Estat d’Andorra si no està disposat a signar una hipotètica llei de despenalització de l’avortament. La diputada de la formació d’esquerres que encapçala Jean-Luc Mélenchon va més enllà i, després de qualificar de “xantatge” el que fa el Vaticà quan amenaça amb la dimissió del Copríncep episcopal si algun dia el Consell General despenalitza l’avortament, demana