Escaldes abona els 67.600 euros de la mútua als agents de circulació

El comú d’Escaldes va anunciar ahir que ja s’ha fet efectiu el retorn dels diners de la mútua dels agents de circulació després de la sentència del Tribunal Constitucional en la qual refusava admetre els recursos d’empara presentats per la corporació contra la resolució del Superior que declarava nul·la la mútua. En total, seran uns 67.600 euros a retornar, una mitjana de 1.283 euros per a cadascun dels 52 agents afectats.

El comú va apuntar que momentàniament serà l’ens qui es faci càrrec de la cobertura del cent per cent del sou en cas d’accident de treball, però que encara no