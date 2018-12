Actualitzada 05/12/2018 a les 06:50

Els Special Olimpics van ser l’esdeveniment que més voluntaris ha sumat aquest any, amb unes 500 persones, segons va indicar Govern per celebrar avui el Dia mundial del voluntari. En total hi ha hagut 1.800 actes en què s’ha utilitzat aquesta figura, i actualment la borsa de voluntaris la formen unes 250 persones.