El servei de tràmits de Govern tancarà a les 17 hores

El Consell de Ministres també ha aprovat la modificació del Reglament d’Impostos especials per tal d'afavorir als transportistes amb vehicles menys contaminants

El Consell de Ministres ha aprovat avui l’avís mitjançant el qual es fan públics els dies d’horari intensiu del servei de tràmits de l’edifici Administratiu de Govern pel 2019. Actualment, l’horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits és de 8 a 17.30 hores i, a partir del 2 de gener de l’any vinent, l’horari de tancament s’avançarà a les 17 hores. Després d'un període de prova, s'ha constat, segons informa Govern, que l’afluència de públic al servei és mínima a partir de les 17 hores. D’altra banda, el servei de tràmits adaptarà l’horari d’atenció al públic durant les

vacances escolars del 2019, tancant en alguns casos com a les vacances de Pasqua o Carnaval a les 16 hores.



Afavorir els transportistes menys contaminants

El Govern també ha aprovat la modificació del Reglament d’Impostos especials per tal d’actualitzar els criteris de devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs als transportistes professionals als estàndards vigents en matèria d’emissions de gasos de combustió interna. El reglament, vigent des de l’any 2009, preveu una devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs per als transportistes professionals de mercaderies i persones, en funció de l’eficiència energètica del motor seguint la classificació europea d’emissions de gasos. L’import de la devolució parcial serà de 0,14 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació “euro 6” igual a la vigent per a l’any en curs; de 0,12 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació “euro 5”, un nivell inferior a la vigent per a l’any en curs i de 0,10 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació “euro 4” de dos nivells inferior a la vigent per a l’any en curs.