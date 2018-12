Andorra Telecom elimina el límit de gigues als usuaris de fibra òptica

L'empresa de telefonia ha canviat l'oferta d'Internet a les llars i ha afegit el canal Movistar Series gratuïtament al paquet de televisió

Actualitzada 05/12/2018 a les 12:25

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom ha presentat aquest matí la nova oferta de fibra òptica, la qual elimina el límit de gigues d'Internet per als usuaris. L'empresa de telefonia ha anunciat també que el canal Movistar Series del dial 20 esdevindrà gratuït per als abonats amb el paquet de televisió. Aquestes novetats s'han començat a implementar a partir del passat dia 1. El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha explicat que "hi ha un ampli ventall de possibilitats perquè tothom pugui configurar-se un paquet de fibra d'acord als seus interessos". Aquesta configuració parteix de la primera opció bàsica que inclou telefonia i internet per 27 euros, a la qual es poden sumar trucades cap a mòbils, escollir la velocitat d'Internet entre 300 i 700 Mbps, triar el contingut de televisió i afegir-hi fins a cinc telèfons mòbils, segons ha indicat el portaveu de la companyia de telefonia.

Andorra Telecom va començar a aplicar la modularitat el mes d'octubre amb el paquet de futbol i ara l'amplia a la resta de l'oferta de fibra. "El que hem buscat és que els usuaris tinguin el que realment necessiten i tenir accés a opcions avançades sense haver de tenir paquets elevats", ha assegurat Casadevall.