Un any i deu mesos de presó per a l'ultra finès Ilja Janitskin

Multa de 136.000 euros al periodista que va ser extradit per Andorra

L’ultranacionalista finlandès Ilja Janitskin, que va ser extradit a l’abril d’Andorra al seu país d’origen, ha estat condemnat recentment a un any i deu mesos de presó i al pagament, conjuntament amb dos processats més, de 136.000 euros, per concepte de danys i perjudicis a diverses persones. La cort del districte d’Hèlsinki ha trobat Janitskin culpable de setze càrrecs criminals comesos a través de les pàgines web antiimmigrants MV-lethi i Uber Uutiset. El periodista d’extrema dreta ha estat condemnat per tres càrrecs de difamació agreujada, dos càrrecs d’incitació a l’odi contra un grup ètnic agreujats, tres càrrecs d’incompliment dels drets