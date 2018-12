Acció de protesta a favor de la despenalització de l'avortament durant un acte pels drets humans

Actualitzada 04/12/2018 a les 17:26

Hem anat a la inauguració de la instal•lació commemorativa del 70è aniversari de la Declaració dels Drets Humans a reclamar la despenalització de l’avortament a Andorra. El dret de les dones al seu cos també és un dret humà #HearMeToo #avortarem pic.twitter.com/DrhYRVvAHr — Stop Violències Andorra (@caterinayvonaSV) 4 de diciembre de 2018

Un grup de deu persones s'ha manifestat a favor de la despenalització de l'avortament, durant l'acte d'inauguració d'una escultura de Pere Molés, en commemoració del 70é aniversari de la declaració universal dels Drets Humans. Els manifestants, encapçalats per la representant d'Stop Violències, Vanessa Mendoza, han aixecat mocadors on es podia llegir 'avortament' i una pancarta amb el lema 'Hear me too', mentre el ministre de Salut, Carles Álvarez, pronunciava el seu discurs. Algunes manifestants també portaven al coll un mocador verd, emblema de les mobilitzacions argentines per la despenalització de l'avortament al país llatinoamericà. A l'acte, que es celebrava a la plaça de l'Hospital, hi ha assistit també el cap de Govern, Toni Martí, el director general de l'oficina l'ONU a Ginebra, Michael Moller i el síndic, Vicenç Mateu, entre altres autoritats.