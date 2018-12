Gerard Cadena assegura que la confederació té voluntat per arribar a un acord econòmic

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) es reuniran dijous vinent per tal de negociar una reducció de la quota de membre, que els hotelers consideren que és massa elevada. Per tal de solucionar aquest conflicte, la UHA pensa que la confederació podria fer una reducció la despesa als pressupostos per poder rebaixar així la quantitat que aporten els representats.

El president de la CEA, Gerard Cadena, assegura que la reunió servirà per analitzar i contrastar les dues posicions. Cadena apunta que el pressupost serà el punt central de la trobada i manifesta la seva voluntat per