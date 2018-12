L’home va ser arrestat a Santa Coloma per l’avís de menors que havien estat molestades

Un home resident de 49 anys va ser detingut dimarts de la setmana passada després que es rebés l’avís d’unes menors que havien estat suposadament molestades. Els agents van contrastar la descripció amb d’altres denúncies que s’havien produït prèviament per incidents en diferents punts d’Andorra la Vella. El sospitós va ser controlat a la capital i portat a la roda de reconeixement, on les víctimes el van identificar. L’home al·legava que en realitat només estava miccionant al carrer, però tant la versió i identificació de les denúnciants com els avisos previs van ser concloents.

L’arrestat va ser portat davant la Batllia