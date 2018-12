El director general de les Nacions Unides a Ginebra, Michael Møller, ha lloat el projecte durant una visita a l'escola andorrana de secundària d'Ordino

L'ONU suggereix que l'Escola Verda s'exporti a l'estranger El director general de l'Onu a Ginebra, Michael Moller, durant la visitia a l'escola andorrana de secundària d'Ordino SFGA/CEsteve

Actualitzada 04/12/2018 a les 13:36

Redacció Andorra la Vella

El director general de les Nacions Unides a Ginebra, Michael Møller, ha conegut les iniciatives que es duen a terme en el marc del projecte Escola Verda a través d'una visita a l'escola andorrana de secundària d'Ordino. Acompanyat per la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, Møller ha lloat el projecte per la filosofia, transversalitat, aplicació i alta implicació assolida. Per això, el director de l'ONU ha suggerit que Andorra exporti i comparteixi l'Escola verda amb altres països i ha valorat molt positivament totes les accions que es duen a terme per fomentar la sostenibilitat i les polítiques a favor del medi ambient.

Per part de Govern, la ministra Calvó ha considerat viable l'exportació del projecte a l'estranger, ja que funciona en els tres sistemes educatius tot i tenir polítiques diferents entre ells en la gestió d'una escola. Tanmateix, la titular de medi ambient ha fet saber que enguany el Lycée Comte de Foix també s'integrarà en el projecte d'Escola Verda i s'ha mostrat convençuda que aviat ho farà la totalitat del cens escolar del país.