El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, insta la població a “tenir presents les discapacitats” per tal que la societat s’adapti a totes les persones. Ho va fer ahir a la conferència Ignorant la síndrome de Down amb motiu de la celebració del Dia internacional de les persones amb discapacitat. Andy Trias, que té síndrome de Down, va presentar per primera vegada al Principat el seu llibre, el qual comparteix títol amb la conferència. Espot va assenyalar que aquest títol és una paradoxa, ja que tot i que està d’acord amb l’autor, considera que el Dia internacional de