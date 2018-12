Augmenta un 60% el consum de quotes d'extracomunitaris

La dinàmica de les contractacions de treballadors temporers a 24 de novembre va a l’alça des que es va obrir la quota el 17 d’octubre, respecte al mateix període de l’any passat. El nombre de permisos de treball ha crescut un 26,8% respecte al 2017 i hi destaca el fet que l’increment del consum de les quotes entre els extracomunitaris és superior en un 59,2%. En canvi, el consum de les quotes per a comunitaris s’ha reduït un 3,8%. La quota inicial autoritzada pel Govern per a l’hivern és de 4.033 temporers i de moment se n’ha consumit el 32,5%.