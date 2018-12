Sis detinguts al Pas per intentar robar diversos cotxes

Un resident de 49 anys també va ser arrestat a Santa Coloma per exhibicionisme

La policia va detenir aquest cap de setmana a un grup de sis persones no residents, d'edat compresa entre els 30 i els 41 anys, per intentar robar diversos cotxes estacionats al Pas de la Casa. Els agents van ser requerits per particulars, que van detallar els infractors i van argumentar que feien servir les mans i ús d'aparells electrònics. Així, els agents van poder identificar, controlar i detenir-los. En efectuar un escorcoll al turisme dels detinguts es van decomissar tres comandaments a distància, un aparell receptor i una bossa de mà folrada per efectuar sostraccions de mercaderia en establiments comercials.

Dijous passat, la policia també va detenir a santa Coloma un home, resident de 49 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual, per fer exhibicionisme.