Simó Duró afirma que "només el PS" escolta la gent gran

El president del partit socialdemòcrata, Pere López, ha anunciat que la pensió mínima serà un punt del programa electoral per als propers comicis

Actualitzada 03/12/2018 a les 14:19

Redacció Andorra la Vella

El president del PS, Pere López, i el president de l'associació de la gent gran, Simó Duró, han realitzat una roda de premsa per fer balanç sobre les iniciatives portades a terme durant la legislatura, pel que fa a la gent gran. Simó Duró, ha assegurat que el PS "ha estat l'únic partit polític que ens ha escoltat" i ha afegit que "el grup polític de la majoria no té interès, perquè no viu la realitat andorrana". Per la seva banda, Pere López ha criticat l'executiu que el Govern ha tingut durant la legislatura "una falta d'interès" i han estat "vuit anys de retrocessos importants". Així mateix, López i Duró han coincidit amb la importància d'establir una pensió mínima "de l'ordre de 1.200 euros", segons Duró, tot i que el PS es reserva a establir una xifra exacta fins a la presentació de demà de l'estudi del cost de la vida. "És una proposta que estem treballant per incloure en el programa electoral, que hauria de ser el 60% del salari mitjà", ha conclòs Pere López.