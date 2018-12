Naudi veu Bartumeu “animat” per encapçalar la llista d'SDP

El conseller general admet que serà “difícil” arribar a un pacte amb Podem

El conseller general de Moviment Progressista-SDP, Víctor Naudi, veu Jaume Bartumeu “animat” per liderar la llista nacional dels progressistes a les pròximes eleccions generals. En una entrevista al Diari, el representant afirma que la carta de l’excap de Govern “està sobre la taula”, tot i que precisa que “ja veurem com ho farem”. El partit prioritza ara acabar de definir el programa electoral i confirmar els noms a partir de després de les vacances de Nadal, malgrat que el nom de Bartumeu és present des de fa mesos, quan ell mateix va reconèixer que tenia l’escalf dels ciutadans per tornar