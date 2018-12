La consellera Judith Pallarés, escollida nova tresorera de la Liberal Internacional

Actualitzada 03/12/2018 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

La consellera general de Liberals d’Andorra Judith Pallarés va ser escollida ahir com a nova tresorera de la Liberal Internacional. L’elecció es va dur a terme en el marc del 62è congrés que l’agrupació de partits liberals va celebrar a Dakar, la capital de Senegal. Pallarés va ser la més votada entre els aspirants a ocupar el càr­rec de tresorer.

La parlamentària andorrana es va mostrar “molt il·lusionada de participar en el nou bureau, que comptarà amb moltes dones increïbles, entre les quals Hakima el-Haité, que s’ha convertit en la segona dona a ser escollida presidenta de la Liberal Internacional en tota la seva història”. En aquest sentit, la renovació del bureau va suposar el final del mandat de Juli Minoves, que no podia repetir en el càrrec com a president. A partir d’ara, el polític andorrà serà president d’honor de la Liberal Internacional.