Diversos funcionaris de baixa van ser donats d’alta per la CASS, no es van reincorporar a la feina i van seguir cobrant de la mútua

De tota la trama de problemes que s’han revelat a la mútua de funcionaris el més greu seria que hi va haver treballadors públics que van ser donats d’alta per la CASS, però que van decidir no reincorporar-se a la feina i van seguir cobrant de la mútua. La Seguretat Social no va abonar l’import equivalent d’aquestes baixes entenent que estaven donats d’alta. El balanç del 2017 va fixar que s’havien produït cinc casos d’aquesta naturalesa, però les xifres del 2018 no s’han fet públiques.

L’acció d’aquests funcionaris, segons fonts properes al cas, podria ser considerada com a frau i va