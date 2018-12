Govern tracta l'agenda per al desenvolupament sostenible amb Michael Møller

El director general de l’oficina de les Nacions Unides a Ginebra s'ha reunit amb la ministra d'Afers Exteriors, la ministra de Medi Ambient i el ministre d'Educació

El director general de l'oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Michael Møller, ha mantingut una reunió de treball sobre la implementació de l'Agenda 2030 amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. Els ministres han explicat al representant de l'ONU quines són les accions que ha dut a terme Andorra amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. "Møller està molt implicat en dur a terme accions que tinguin una incidència directa per la població", ha indicat la ministra Ubach després de la trobada. Møller ha destacat la importància de treballar de "l'àmbit de la transversalitat". En ser preguntat per la despenalització de l'avortament, el representant de l'ONU ha explicat que no s'ha tractat aquest tema durant la reunió i que "és a Andorra qui ha de prendre aquesta decisió".

El cap de Govern, Antoni Martí, també ha rebut Møller al seu despatx i li ha manifestat el ferm compromís del país amb aquesta agenda internacional, ja que de fet, Andorra ha decidit situar els Objectius de Desenvolupament Sostenible al centre de la política i ha triat aquesta temàtica per a la propera Cimera Iberoamericana, de la qual assumeix la Secretaria Pro Tempore.És la primera vegada que un director general visita el Principat.