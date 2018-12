L’A és qui menys partidaris té i en breu hi ha el primer test per veure què en pensa la majoria

El pas endavant de Josep Pintat per encapçalar la tercera via ha col·locat la Massana a l’epicentre de la política preelectoral. Fins a tres formacions (demòcrates, tercera via i Liberals d’Andorra) han començat el festeig per obtenir el favor de Ciutadans Compromesos (CC), la plataforma tutticolori que va obtenir per golejada el comú massanenc. Ciutadans Compromesos està dividida entre els que donen suport a cadascuna de les tres tendències, tot i que els liberals són francament minoritaris, ja que gairebé poc més es pot comptar a banda d’Amadeu Rossell, Judith Pallarés i la família Forné. Aquesta és, però, la teoria