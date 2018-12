Cues de fins a vuit quilòmetres per entrar al Principat per la frontera hispanoandorrana

Actualitzada 02/12/2018 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

L’accés al Principat a través de la frontera hispanoandorrana va registrar ahir fins a vuit quilòmetres de cua. El departament de Mobilitat va informar que les cues al riu Runer van començar pels volts de les 11 hores, si bé abans, a les 10 hores, ja hi havia un trànsit dens. En paral·lel, a mesura que es van anar formant cues a la frontera també es van començar a produir dificultats en el trànsit a l’entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord. Fins al punt que a les 13 hores, segons Mobilitat, a la densitat fronterera s’havien de sumar 3,5 quilòmetres de cues a l’inici de la parròquia laurediana. Les cues van acabar poc més tard, però el trànsit a la frontera amb Espanya per entrar a Andor­ra va ser dens tot el dia, així com per sortir a partir de les 21 hores. D’altra banda, els equipaments van ser necessaris durant tot el matí per accedir a Arcalís i per circular pel port d’Envalira.