Joguines per a totes les edats

Sant Julià acull una exposició de 6.000 peces de Playmobil que recreen espais com Egipte, l’antiga Roma o el Pol Nord, amb el Pare Noel.

L’exposició de Playmobil que hi ha a Sant Julià de Lòria amb motiu de la Fira de Santa Llúcia demostra que les joguines no només són per als infants. Desenes de persones van assistir ahir a la inauguració amb la curiositat d’un nen, tot i que moltes no ho eren, per veure una col·lecció de 6.000 peces que, a banda d’admiració, despertava la nostàlgia dels visitants.

L’exposició compta amb vuit escenaris entre els quals es troben el món dels dinosaures, el Far West americà, l’antiga Roma, l’Egipte dels faraons, un circ o també la fàbrica de joguines del Pare Noel. L’organitzador