Encesa de l'enllumenat de Nadal a Escaldes-Engordany

La parròquia escaldenca va celebrar ahir l’acte d’encesa de l’enllumenat de Nadal a la plaça Coprínceps, espai on, precisament, es troba la principal novetat d’enguany: un arbre gegant. A més, aquest Nadal el túnel de llum començarà des del carrer Sant Antoni en lloc de fer-ho al de la Unió. L’acte va comptar amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, i la cònsol major de la parròquia, Trini Marín. La cònsol va explicar que no era possible fer començar el túnel de llum des del carrer de la Unió ja que “amb el paviment acabat de posar no