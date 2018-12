El comú de la capital encomana nous estudis per decidir sobre la reobertura parcial del centre

El centre esportiu dels Serradells seguirà tancat almenys dues setmanes més. Després de la jornada de reunions d’ahir entre els dirigents del comú de la capital i les companyies asseguradores, l’ens va decidir que la instal·lació continuï precintada fins que no se certifiqui que és totalment segur poder accedir a algunes parts del recinte, com ara el gimnàs o la guarderia, que no van patir afectacions. La piscina va ser la part més afectada. Fonts de la corporació van explicar que per prendre la decisió han optat per encomanar nous estudis als mateixos pèrits i també a altres experts per