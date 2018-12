El PS signa la declaració internacional socialista contra el canvi climàtic

La Internacional Socialista (IS) va publicar ahir la declaració Una crida global per a una societat mundial sostenible abans que sigui massa tard, que té el suport del Partit Socialdemòcrata (PS). A falta de pocs dies per a l’inici de la cimera del clima COP 24 , que se celebrarà a la ciutat polonesa de Katowice, els diferents líders socialistes defensen la necessitat “d’incrementar la cooperació multilateral” davant del desafiament que suposa el canvi climàtic, i d’implementar “una acció molt més intensa en tots els àmbits”. Alhora, adverteixen que si això no es fa, les conseqüències del canvi climàtic poden