El cos de banders rescata del riu un senglar mort i se n'investigaran les causes

Actualitzada 01/12/2018 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

El cos de banders va rescatar ahir al matí un porc senglar mort al riu, a prop del Prat del Roure. Els banders han portat el cos de l’animal al centre de control de fauna per tal de realitzar-li una necròpsia i determinar quines han estat les causes de la seva mort, segons ha informat el cap de banders, Miquel Rossell. Des del cos s’ha indicat que la teoria més factible que explicaria el decés passaria perquè el mamífer va caure riu amunt i no en va poder sortir. Un cop ja hauria mort el corrent l’hauria transportat fins a Escaldes. El servei de circulació d’Escaldes ha estat qui ha avisat el cos de banders, perquè retiressin l’animal mort. Les proves que s’han de fer a l’animal tenen com a principal objectiu determinar que no patia cap malaltia que pugui afectar altres senglars. Les primeres impressions visuals, però, no apuntarien que el motiu fos una malaltia.