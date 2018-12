La Justícia considera legal que l’AREB anul·lés les ordres de sortida de capitals de BPA que s’havien fet des de la intervenció, tot i que al principi estiguessin autoritzades

Banca Privada d’Andorra va ser intervinguda l’11 de març, l’endemà que l’entitat morís perquè tots els bancs del món (excepte els andorrans) li van tallar les operacions. BPA es va esfondrar a conseqüència de la nota de la FinCEN en què es destacava l’entitat com un perill mundial de primer ordre en blanqueig de capitals. Tot i estar intervinguda es podien fer operacions, però el 16 de març els administradors nomenats per l’INAF es van adonar que el líquid s’acabaria molt ràpidament. El 16 de març es va dictar una mesura, derivada del decret del Govern per establir uns límits