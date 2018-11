Saboya considera l'aeroport de la Seu l'opció “realista”

Gilbert Saboya destaca la prioritat d’enllaçar les instal·lacions urgellenques amb Madrid i París

“Andorra necessita una estratègia aeroportuària per poder ser un centre de serveis d’interès per al nostre entorn.” El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, es va mostrar així de contundent durant el 17è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) que aborda, precisament, l’estratègia aeroportuària per al Principat. En aquest sentit, per a Saboya el futur de les connexions aèries del país amb l’exterior passa necessàriament per l’aeroport d’Andorra-la Seu. Davant la possibilitat de projectar un aeroport dins les fronteres andorranes, el titular d’Economia va apuntar que la infraestructura urgellenca es tracta d’una opció “realista” i va recordar que “la

