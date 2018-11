Martí aposta per la inversió de línies regulars a l'aeroport d'Andorra-La Seu

El cap de Govern destaca que les subvencions de companyies privades seran imprescindibles per cobrir el dèficit dels primers anys i que és necessari una infraestructura similar a Andorra

Actualitzada 30/11/2018 a les 16:32

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, ha clausurat el 17è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (Efa) sobre estratègies aeroportuàries per a Andorra. Durant el discurs, Martí ha afirmat que "Andorra necessita un aeroport com a l'aigua", tot i que ara l'oportunitat està en la infraestructura d'Andorra-La Seu. Així mateix, el cap de Govern ha fet saber que durant el maig es posarà en marxa el sistema de GPS i que això només serà el principi del camí, ja que caldran inversions i subvencions d'empreses privades per cobrir el dèficit que suposarà, almenys durant els primers anys, fer funcionar connexions regulars amb les principals capitals europees.

#1 Fer volar coloms

(30/11/18 20:35)