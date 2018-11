Josep Pintat serà el cap de llista de la nova 'tercera via'

Actualitzada 30/11/2018 a les 12:52

Ricard Poy Andorra la Vella

El líder de l’oposició, Josep Pintat, va explicar ahir a la tarda que serà el cap de llista del nou projecte polític de la tercera via i que serà present a les properes eleccions generals de la primavera. Pintat va indicar que “després de les reflexions professionals, personals i familiars”, ha decidit estar predisposat per encapçalar el projecte. El polític lauredià considera que l’electorat ha de tenir opcions diferents en els propers comicis i el plantejament que la tercera via defensarà a ultrança és el rebuig a l’acord d’associació amb la Unió Europea en els termes en els quals està negociant actualment el Govern. La tercera via postularà perquè hi hagi diversos acords puntuals amb Brussel·les en les matèries que es cregui convenient, però no un tracte global com el que fins ara es planteja.

Pintat va alertar d’alguns dels perills que considera que inclou l’acord d’associació, a banda de la situació del tabac, com la possible entrada d’entitats bancàries foranes que podrien instal·lar sucursals. Pintat va incidir que el suport que té a la Massana “o a d’altres parròquies” és en l’àmbit personal i que per tant no hi ha cap pacte fet amb Ciutadans Compromesos. El polític lauredià creu que ha de “defensar” el projecte en què creu. Un cop ja ha fet el pas endavant, el cap de l’oposició comença a treballar per anar afegint gent al projecte. L’objectiu ara passa per aconseguir suport suficient per tenir el major nombre de candidatures parroquials possible.

