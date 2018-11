Govern organitza una xerrada sobre síndrome de Down

Actualitzada 30/11/2018 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior organitza per al 3 de desembre una xerrada titulada Ignorant la síndrome de Down, amb motiu de la celebració del Dia internacional de les persones amb discapacitat. L’acte, que tindrà lloc a les 19 hores a l’Art Hotel, comptarà amb la participació de la presidenta de l’Associació de Síndrome de Down d’Andorra (ASDA), Clàudia Rodrigues, i del president de l’Assemblea de Drets Humans de la Fundació Catalana Síndrome de Down i autor del llibre Ignorant la SD, Andy Trias.