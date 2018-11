La fiscalia demana 30 mesos de presó ferma per a un advocat andorrà que va ser jutjat ahir acusat d’apropiació indeguda per no tornar 108.000 euros.

Diners sense data de retorn La sala dels advocats de la seu de la justícia.

Actualitzada 30/11/2018 a les 12:53

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Un advocat andorrà va ser jutjat ahir acusat d’un delicte d’apropiació indeguda. Un empresari alemany li va traspassar 108.000 euros mitjançant una societat de la qual era propietari per tal que aquest l’ajudés a traslladar els diners a Espanya l’any 2012. Sis anys després, els diners continuen en el seu compte. El motiu? En aquest traspàs no es va acordar una data de retorn.

L’empresari estranger tenia intenció de moure 108.000 euros d’un compte de Banca Privada d’Andor­ra a Espanya, però l’entitat li va comunicar que no podia extraure aquesta quantitat en efectiu. Com a solució, aquest va contactar amb l’advocat per fer-li un traspàs a un compte seu mitjançant una empresa, en la qual va començar a actuar com a fiduciari per a l’empresari, és a dir, gestionava els diners. Una vegada a Espanya, l’empresari va contactar amb l’advocat per tal que traslladés els 108.000 euros al país veí. El processat no ho va fer a causa de la limitació de diners en efectiu que es poden transportar per la duana. A partir d’aquí, segons les declaracions de l’acusat, hauria anat traspassant diners d’aquest compte a un altre personal del qual disposa a Suïssa.

L’acusació veu inversemblant aquesta versió i sosté que l’advocat va fer un ús personal dels diners que li va traspassar l’empresari al compte bancari de la societat, el qual és d’ús comercial. Per la seva banda, l’empresari defensa que el processat no va tenir cap intenció de tornar els diners en cap moment. Assegura que es va posar en contacte amb l’advocat diverses vegades durant mesos per rebre els diners, però que l’advocat no ho va fer. Després, segons l’afectat, va deixar de contestar-li als missatges, a les trucades i als correus elec­trònics.

El fiscal demana 30 mesos de presó ferma i deixa la multa per responsabilitat civil en mans del tribunal. L’advocat, que es va defensar a si mateix, demana la lliure absolució perquè sosté que l’acord amb el qual va arribar amb l’empresari no incloïa cap data de retorn, per la qual cosa assegura que esperava que aquest darrer vingués a Andorra per poder solucionar el problema. Ara, aprofitant que l’empresari és al país, l’acusat es troba en procés de tornar-li els 108.000 euros.

#1 BPA

(30/11/18 08:47)