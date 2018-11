Andorra s'incorporarà a la zona única de pagaments en euros en març

El Govern va aprovar dimecres passat en Consell de ministres la legislació necessària per complir els requisits exigits per formar part d'aquest marc financer

Jordi Cinca Jordi Cinca a la roda de premsa posterior al consell de ministres, dimecres passat SFGA/CEsteve

Actualitzada 30/11/2018 a les 12:32

Redacció Andorra la Vella

Andorra s'incorporarà a partir de l'1 de març del 2019 a la zona única de pagaments en euros (SEPA), la qual cosa ha estat possible després que dimecres passat en Consell de ministres s'aprovés el reglament, on es recullen tots els requeriments exigits per formar part d'aquest marc financer, segons ha informat el Govern a través d'un comunicat. "Formar part d'aquest espai reforçarà la plaça financera d'Andorra perquè permetrà operar les entitats financeres amb els estàndards més generalitzats", va dir Jordi Cinca a la roda de premsa posterior al Consell de ministres, que va afegir que "si no ho féssim, podríem córrer el risc que les entitats dels països que sí que en formen part un dia decidissin que només volen operar entre elles i les nostres en quedarien fora". El ministre va insistir que "el client no notarà res, però segur que rebrà de manera més ràpida i més eficient qualsevol tràmit". En l'àrea geogràfica SEPA ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin. Juntament amb el Principat, l'Estat de la Ciutat del Vaticà també començarà a formar part de la zona única de pagaments en euros a partir del març.

#1 Jordi

(30/11/18 13:16)