Una dona de 83 anys resulta ferida en un accident a Santa Coloma

El succés ha provocat retencions a l'avinguda Salou en ambdós sentits

Actualitzada 29/11/2018 a les 19:11

Redacció Andorra la Vella

La policia informa d'un accident ocorregut aquesta tarda, al voltant de les 17.22 del vespre, a l'avinguda Salou de Santa Coloma. L'incident ha tingut quatre vehicles implicats: una camioneta bolquet Nissan Cabstar (AND), furgoneta Citroen Berlingo (ESP), turisme Renault Kangoo (AND) i Volkswagen Golf (AND). Una dona no resident de 83 anys, passatgera del Citroen, ha resultat resulta ferida. El conductor del Volkswagen, un home resident de 57 anys, ha donat positiu en el control d'alcoholèmia amb un resultat superior al 0'8 g/l., motiu pel qual és detingut i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.