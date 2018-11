Els operadors avancen que les polseres identificatives dels seus clients també aportaran diverses dades personals per millorar la seguretat

La present temporada d’hivern comptarà amb nous mecanismes per controlar els grups dels turistes que visitin el Pas de la Casa a través d’operadors estrangers. Així ho va destacar ahir el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, després de la reunió de la taula transversal per a la millora de l’oci nocturn al Pas de la Casa. El mandatari encampadà va explicar que les noves mesures han sorgit arran de les propostes, precisament, dels operadors turístics. Aquests, va recordar, “l’any passat ja van fer l’aportació de les polseres identificatives” dels seus clients per saber l’agència a través de la qual arribava