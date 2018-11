La justícia tomba la recusació de dos magistrats del Superior del lletrat Josep Anton Silvestre

Els tribunals continuen tombant una a una les accions judicials que l’advocat de quatre acusats a la causa general de BPA (Pablo Laplana, Xavier Mallol i els germans Rivero), Josep Anton Silvestre, ha presentat. En aquest cas es tracta de dues accions relatives a les recusacions de dos magistrats de la sala penal del Tribunal Superior, Yves Picoud i Bernat Plagnet. Concretament de dos incidents de nul·litat d’actuacions, el pas previ i obligatori per anar al Constitucional, per la decisió de la sala civil del Superior de no admetre la recusació dels dos jutges. Les dues accions estan relacionades. En